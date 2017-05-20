Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава- : -Питтсбург
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Канада- : -Россия
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Тамбов
Футбол  Шинник- : -Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналдиньо: Россия и Бразилия в финале ЧМ-2018? Это было бы здорово и очень красиво

Источник:  ТАССКомментарии

Известный бразильский футболист Роналдиньо считает, что финал чемпионата мира между сборными России и Бразилии был бы красивым зрелищем.

На вопрос журналистов, реально ли, на его взгляд, что в финале чемпионата мира-2018 встретятся команды России и Бразилии, Роналдиньо ответил: «Все возможно. Я считаю, это было бы здорово и очень красиво».

«Я очень не люблю говорить о фаворитах и вообще такое понятие, как фаворит, не люблю. Бразилия уже была фаворитом на чемпионате мира 2006 года, и для нее тот турнир, к сожалению, сложился совсем не так, как все ожидали (бразильцы проиграли французам в четвертьфинале - прим. ред.). У каждой команды есть возможность проявить себя, и Бразилия будет делать все от нее зависящее, чтобы сыграть должным образом», - добавил Роналдиньо.

Напомним, первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Французский журналист: Молло получит российское гражданствоФранцузский журналист, глава спортивного отдела телеканала RTL Кристиан Олливье сообщил, что полузащитник «Зенита» Йоан Молло получит российское гражданство.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и АвстралииТренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.Александр Бубнов: Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не МедведевФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвать вместо травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунева вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова.«Метрострой»: Администрация города очень нерешительно принимает работы по арене «Санкт-Петербург»Генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров поделился мнением о приеме администрацией города арены «Санкт-Петербург».Лопетеги вызвал 25 игроков на матчи с Колумбией и МакедониейГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал состав команды, которые вызваны в сборную на матчи с Колумбией и Македонией.Жулиано: Если будет возможность, встречусь с Роналдиньо в ПетербургеПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о приезде экс-полузащитника сборной Бразилии Рональдиньо в Петербург.Павел Колобков: Черчесов еще многому может научить своих коллег-вратарейМинистр спорта РФ Павел Колобков высказался о матче в День Футбола, который состоится 20 мая в «Лужниках».Андрей Аршавин: Если Россия постарается и поймает удачу, то может выйти из группы на Кубке конфедерацийБывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Андрей Аршавин: Кокорин остается лучшим игроком РоссииБывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что форвард питерского клуба Александр Кокорин является лучшим игроком страны.«Спартак» хочет экс-игрока «Барсы», а «Зенит-Арена», кажется, тонет (видео)«Спартак» хочет экс-игрока «Барсы», а «Зенит-Арена», кажется, тонет (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Витсель считает, что сборная Бельгии может выиграть ЧМ-2018 в РоссииПолузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель - о шансах своей национальной команды на победу в ЧМ-2018, который состоится в России.Аксель Витсель: Буду рад вернуться в Россию, чувствую себя там как домаБывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель будет счастлив вернуться в Россию в составе сборной Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.Алексей Стрепетов: Удивляет, что в расширенном составе сборной есть Тарасов, но нет ШатоваБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.Россия обыграла Чехию, финны прошли американцев, Габулов вызван в сборную России. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Застройщики недосыпали на площадку вокруг стадиона «Санкт-Петербург» около 600 тысяч кубов пескаПлощадка вокруг стадиона «Санкт-Петербург» может превратиться в болото. Об этом сказали представители одной из компаний-подрядчиков стадиона.Дешам вызвал в сборную Франции Мбаппе, Бензема нет в составеГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на матчи с Парагваем, Англией и Швецией.Станислав Черчесов: Габулов знаком с нашими требованиями, другому потребовалось бы больше время для адаптацииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение голкипера «Арсенала» Владимира Габулова в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.Габулов включен в расширенный состав сборной России вместо ЛуневаГолкипер «Арсенала» Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.Церемонию открытия Кубка конфедераций подготовит Первый каналЦеремония открытия Кубка Конфедераций начнется в 16:00, за 2 часа до начала матча-открытия на стадионе «Санкт-Петербург».«Думал, мне суждено умереть молодым». Очень крутой тренер соперника России«Думал, мне суждено умереть молодым». Очень крутой тренер соперника РоссииЭнтони Хадсону 36 лет, и он – самый молодой тренер на Кубке Конфедерации. «Советский спорт» рассказывает, через что ему пришлось пройти.
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в Евролиге
Баскетбол
«Фенербахче» обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетбол
Виталий Фридзон: Похоже, ЦСКА не хватило страсти
Баскетбол
Никита Курбанов: Дальний бросок Спанулиса решил многое, но не все
все новости
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Роналдиньо
Роналдиньовсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости