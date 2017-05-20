Роналдиньо: Россия и Бразилия в финале ЧМ-2018? Это было бы здорово и очень красиво

Известный бразильский футболист Роналдиньо считает, что финал чемпионата мира между сборными России и Бразилии был бы красивым зрелищем.

На вопрос журналистов, реально ли, на его взгляд, что в финале чемпионата мира-2018 встретятся команды России и Бразилии, Роналдиньо ответил: «Все возможно. Я считаю, это было бы здорово и очень красиво».

«Я очень не люблю говорить о фаворитах и вообще такое понятие, как фаворит, не люблю. Бразилия уже была фаворитом на чемпионате мира 2006 года, и для нее тот турнир, к сожалению, сложился совсем не так, как все ожидали (бразильцы проиграли французам в четвертьфинале - прим. ред.). У каждой команды есть возможность проявить себя, и Бразилия будет делать все от нее зависящее, чтобы сыграть должным образом», - добавил Роналдиньо.

Напомним, первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года.