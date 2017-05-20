Сергей Кущенко: Сработало проклятие «Олимпиакоса»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что ЦСКА необходимо найти в себе силы закончить «Финал четырех» Евролиги победой в матче за третье место.

Накануне армейцы в Стамбуле уступили «Олимпиакосу» со счетом 78:82 в полуфинале Евролиги. Они вновь не смогли обыграть греческий клуб на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в «Финалах четырех».

«Представляю, как игрокам, тренерскому штабу, офису ЦСКА сейчас тяжело. Они играли хорошо, но в концовке не повезло - сработало проклятие «Олимпиакоса». Теперь, как бы тяжело на душе не было, необходимо найти в себе силы закончить турнир на мажорной ноте, победой. Но в любом случае, 14-й выход в «Финал четырех» за последние 15 лет - это исторический успех ЦСКА, клуба Единой лиги ВТБ «, - сказал Кущенко.

В воскресенье ЦСКА в матче за третье место сыграет с испанским «Реалом», который уступил турецкому «Фенербахче».







