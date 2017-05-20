Желько Обрадович: Мы сумели сдержать нападение «Реала» и реализовали свои шансы

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал победу над «Реалом» (84:75) в полуфинальном матче Евролиги.

«Сегодня мы играли против клуба, который доминировал в Евролиге на протяжении большей части сезона. Я очень рад, что наша команда смогла придерживаться плана на игру на протяжении всего матча. Несмотря на великолепную игру Серхио Льюля в составе «Реала», мы сумели сдержать нападение противника и реализовали свои шансы. У мадридцев была возможность вернуться в игру, но мы были сконцентрированы на протяжении всей встречи», - сказал Обрадович.

В воскресенье «Фенербахче» сыграет в финале с «Олимпиакосом», а «Реал» в матче за третье место встретится с ЦСКА.