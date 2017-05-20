Cloud9 примет участие в DreamHack Summer 2017

Американский коллектив Cloud9 получил последнее приглашение на турнир DreamHack Summer 2017.



В чемпионате примут участие 8 команд, шесть из которых получат инвайты, а две пройдут через квалификации. Ранее приглашения получили SK Gaming, Gambit Esports, fnatic, Mousesports и Immortals.



DreamHack Summer 2017 пройдет с 17 по 19 июня в шведском городе Йёнчёпинг. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.



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