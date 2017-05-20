Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава0 : 0Питтсбург
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Канада- : -Россия
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Тамбов
Футбол  Шинник- : -Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пабло Ласо: Сегодня у «Реала» ничего не получалось

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение от «Фенербахче» (75:84) в полуфинальном матче Евролиги.

«Мне тяжело подобрать слова сейчас. В матче такого уровня ты или показываешь свой лучший баскетбол, или проигрываешь. В нашем случае мы весь матч отставали от соперника. Я горжусь тем, как мои игроки провели сезон, мы бились до последнего, но сегодня у нас ничего не получалось. «Фенербахче» победил нас совершенно по праву», - цитирует Ласо «Р-Спорт».

В воскресенье «Реал» в матче за третье место сыграет с ЦСКА, а «Фенербахче» в финале встретится с «Олимпиакосом».

Матч

Фенербахче - Реал - 84:75

Место и дата

19 мая 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аарон Джексон: «Олимпиакос» еще до матча сумел забраться к нам в головуРазыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (78:82) в полуфинале Евролиги.Желько Обрадович: Мы сумели сдержать нападение «Реала» и реализовали свои шансыГлавный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал победу над «Реалом» (84:75) в полуфинальном матче Евролиги.Сергей Кущенко: Сработало проклятие «Олимпиакоса»Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что ЦСКА необходимо найти в себе силы закончить «Финал четырех» Евролиги победой в матче за третье место.ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в ЕвролигеНа «Финале четырех» баскетбольной Евролиги в Стамбуле (Турция) завершились полуфиналы. Московский ЦСКА и мадридский «Реал» не сумели выйти в финал.«Фенербахче» обыграл «Реал» и вышел в финал ЕвролигиМатч 1/2 финала в рамках «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и мадридским «Реалом» в Стамбуле завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча – 84:75 в пользу «Фенербахче».Кайл Хайнс: «Олимпиакос» просто довел до конца больше атак, чем мыЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Виталий Фридзон: Похоже, ЦСКА не хватило страстиЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.«Нам не хватило страсти». Игроки ЦСКА о поражении от греков«Нам не хватило страсти». Игроки ЦСКА о поражении от грековВ раздевалке ЦСКА после поражения от «Олимпиакоса» было тихо и грустно. Но избегать ответов на тяжелые вопросы армейцы, конечно, не стали.Никита Курбанов: Дальний бросок Спанулиса решил многое, но не всеФорвард ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Как же так, ЦСКА? Армейцы вновь уступили «Олимпиакосу»Как же так, ЦСКА? Армейцы вновь уступили «Олимпиакосу»Четвертый раз ЦСКА встретился с «Олимпиакосом» в «Финале четырех». И четвертый раз проиграл.Яннис Сферопулос: В конце «Олимпиакос» сыграл умно, не позволив ЦСКА подобратьсяГлавный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос поделился впечатлениями после матча 1/2 финала в рамках «Финала четырех» Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 82:78.Милош Теодосич: Мы весь матч играли лучше «Олимпиакоса»Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Димитрис Итудис: ЦСКА проиграл, но мы верим в себя и остаемся настоящей командойГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Владимир Гомельский: ЦСКА полностью проиграл щитВладимир Гомельский: ЦСКА полностью проиграл щитОбозреватель «Советского спорта» – о причинах поражения ЦСКА от «Олимпиакоса» (78:82) в полуфинале Евролиги.«Теодосича в НБА, Де Коло на лавку». Реакция болельщиков на поражение ЦСКА«Теодосича в НБА, Де Коло на лавку». Реакция болельщиков на поражение ЦСКА«Советский спорт» собрал самые интересные комментарии болельщиков по итогам полуфинала Евролиги, в котором ЦСКА проиграл «Олимпиакосу»ЦСКА уступил «Олимпиакосу», Кононов сменит Рахимова в «Тереке», «Тосно» допустили к участию РФПЛ. Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.ЦСКА уступил «Олимпиакосу» и не сумел выйти в финал ЕвролигиПолуфинальный матч «Финала четырех» Евролиги между ЦСКА и «Олимипакосом» завершился победой греческого клуба. Итоговый счет матча – 82:78 в пользу «Олимпиакоса».ЦСКА – «Олимпиакос» – 78:82. Как это былоПолуфинальный матч Евролиги-2016/17 на сайте «Советского спорта».«У армейцев все в порядке с мотивацией!» Колонка Владимира Гомельского«У армейцев все в порядке с мотивацией!» Колонка Владимира ГомельскогоЭксперт «Советского спорта» – о том, что нужно сделать ЦСКА, чтобы пройти «Олимпиакос» и выйти в финал Евролиги.Андрей Воронцевич: Никакая история не повлияет на нашу встречу с грекамиФорвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич пообщался с журналистами перед полуфинальным матчем Евролиги с «Олимпиакосом».
Футбол
М. Кержаков, Лодыгин, Новосельцев и Джорждевич покинут «Зенит», если Луческу не уйдет из команды
Футбол
Сборная Испании по пенальти обыграла Англию в финале ЧЕ среди юношей до 17 лет
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в Евролиге
Баскетбол
«Фенербахче» обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
финал четырех
финал четырех