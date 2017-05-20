Пабло Ласо: Сегодня у «Реала» ничего не получалось

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение от «Фенербахче» (75:84) в полуфинальном матче Евролиги.

«Мне тяжело подобрать слова сейчас. В матче такого уровня ты или показываешь свой лучший баскетбол, или проигрываешь. В нашем случае мы весь матч отставали от соперника. Я горжусь тем, как мои игроки провели сезон, мы бились до последнего, но сегодня у нас ничего не получалось. «Фенербахче» победил нас совершенно по праву», - цитирует Ласо «Р-Спорт».

В воскресенье «Реал» в матче за третье место сыграет с ЦСКА, а «Фенербахче» в финале встретится с «Олимпиакосом».