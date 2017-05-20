Евгений Зимин: Если игроки сборной будут слушать нас, ветеранов, то шанс победить Канаду просто огромный

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от встречи сборных России и Канады в полуфинале чемпионата мира.

- Готовы дать прогноз на полуфинал Канада - Россия?

- Помимо тактики, о которой я уже говорил, очень важна психология. Полагаю, что где-то наши игроки слишком часто заходят в Интернет и читают восторженные отзывы об НХЛ, североамериканском хоккее. В результате выходим на матчи с североамериканцами зажатыми, где-то даже чуть напуганными. Так было в Праге-2015, Торонто-2016 и даже в Кельне-2017. Вот такой вот заокеанский комплекс этой сборной... На мой взгляд, запас мастерства у наших игроков достаточный. Главное, уходить от суеты и мандража, верить в свои силы, в свой хоккей. В свое время этой веры у наших поколений было больше - поэтому и результаты оказывались другими.

- Если возвращаться к цифрам, то в полуфинале 51 на 49 в пользу Канады?

- Нет, по потенциалу фаворитом считаю нашу команду. Она обязана сдержать стартовый натиск «Кленовых листьев», постепенно взять шайбу под контроль, использовать все пространство площадки, предложить сопернику максимальный объем катания. Если игроки сборной России будут слушать нас, ветеранов, то шанс преодолеть заокеанский комплекс и наконец-то победить Канаду просто огромный.

Игра в Кельне начнется сегодня в 16:15 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.