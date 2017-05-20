«Зоркий» и «Строитель» вернутся в Суперлигу

Красногорский «Зоркий» и сыктывкарский «Строитель» вернутся в элитный дивизион чемпионата России в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

«Планируется, что в новом сезоне в Суперлигу вернутся сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий», а в календаре будут предусмотрены два окна ввиду международных соревнований: в первой половине декабря и с 22 января по 6 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.

Напомним, «Зоркий», один из самых титулованных отечественных клубов, находился на грани банкротства. Минувший сезон команда провела в Высшей лиге - втором по силе дивизионе чемпионата России.