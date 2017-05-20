Илья Ежов: В «Нефтехимик» перешел в том числе из-за фактора Назарова

Вратарь Илья Ежов рассказал, почему из «Лады», где он провел минувший сезон, перешел в «Нефтехимик».

- В прошедшем сезоне с «Ладой» мы часто выходили против нижнекамского клуба, и он мне сразу запомнился. Играл агрессивно, быстро, с множеством бросков. Чувствовалась рука Андрея Назарова, с которым в свое время довелось поработать в СКА и второй сборной России. Уже тогда подумал, что «Нефтехимик» обязательно выйдет в плей-офф, но, видимо, из-за потерь на старте Нижнекамску весной не хватило буквально одного очка. Получается, моя задача - попытаться эти решающие очки новой команде добавить.

- С кем «Нефтехимик» за вас конкурировал?

- Не хотел бы называть конкретные клубы, решение уже принято. Но могу сказать, что варианты были в обеих конференциях - и на Западе, и на Востоке. Советовался с семьей и агентом - и остановился на «Нефтехимике». Повторюсь, в том числе из-за тренерского фактора. Плюс в Нижнекамске отличная организация.

