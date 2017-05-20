Аарон Джексон: «Олимпиакос» еще до матча сумел забраться к нам в голову

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (78:82) в полуфинале Евролиги.

- ЦСКА любит играть в быстрый комбинационный баскетбол. В игре с «Олимпиакосом» преобладал тягучий, рваный ритм. У «Олимпиакоса» очень разнообразия игра, они комбинируют игру под кольцом с трехочковой атакой. Вы видели как их стиль менялся в ходе игры. Было много моментов игры один на один, в которых они просто охотились на нас, – приводит слова американца корреспондент Антон Шатров.

- Охотились физически, показывая грубую игру?

- Нет, психологическим. Еще до матча «Олимпиакос» сумел забраться к нам в голову. Я думаю это чего нам иногда не хватает. Мы играли здорово на протяжении 35 минут, но потом надломились.

В воскресенье ЦСКА в матче за третье место сыграет с испанским «Реалом», который уступил турецкому «Фенербахче».