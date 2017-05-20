Виктор Гончаренко: На нашем стадионе суперфутбольный антураж

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что уровень его команды не позволяет делить матчи на домашние и выездные.

- ЦСКА этой весной очень хорошо выступал на выезде - победил в Грозном, Уфе и Перми, сыграл вничью в Краснодаре при серьезном игровом преимуществе. В чем секрет столь успешной игры вне родных стен?

- Где бы ни выступал ПФК ЦСКА, существует футбольное поле размером 105 на 68 метров, нужно выходить и добиваться результата, - сказал Гончаренко. - Безусловно, мы учитываем, что те же «Уфа» и «Амкар» принимают соперников на искусственных полях, но и у нас есть соответствующий тренировочный газон, чтобы к этому подготовиться. Разница может быть только в антураже. На нашей домашней арене его вполне можно назвать суперфутбольным. Мы привыкли к родному стадиону, к поддержке болельщиков, которые мотивируют команду уже в тот момент, когда она выходит на разминку.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России красно-синие, занимающие второе место, 21 мая примут «Анжи».

