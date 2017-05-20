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«Кливленд» разгромил «Бостон» и повел в серии со счетом 2:0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Бостон» дома уступил «Кливленду во втором матче серии финала Восточной конференции НБА.

Счет встречи - 130:86 (32:18, 40:13, 30:22,27:29).

Самым результативным игроком стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 30 очков.

Таким образом, «Кавальерс» повели в серии со счетом 2:0.

Третий матч пройдет в Кливленде 22 мая.

Матч

Бостон - Кливленд - 86:130

Место и дата

20 мая 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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