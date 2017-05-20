«Кливленд» разгромил «Бостон» и повел в серии со счетом 2:0
«Бостон» дома уступил «Кливленду во втором матче серии финала Восточной конференции НБА.
Счет встречи - 130:86 (32:18, 40:13, 30:22,27:29).
Самым результативным игроком стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 30 очков.
Таким образом, «Кавальерс» повели в серии со счетом 2:0.
Третий матч пройдет в Кливленде 22 мая.
Матч
Место и дата
20 мая 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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