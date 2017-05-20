Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 3Питтсбург
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Канада- : -Россия
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Тамбов
Футбол  Шинник- : -Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Главная проблема Погба - цена, которую за него заплатили

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется на то, что полузащитник Поь Погба сможет снять с себя излишнее давление.

- Главное проблема с Погба – это цена, за которую за него заплатили. Она давит на него. Надеюсь, что этим летом его трансфер перестанет быть самым дорогим в истории, и давление снизится.

Если бы мы купили Погба за половину его стоимости, то все бы говорили, какой это успешный переход. Но все ожидают от него игры на те деньги, что были заплачены.

Часто мы слышим не самую конструктивную критику в его адрес. У Погба много отличных матчей, например, против «Ростова». Думаю, в целом он подвергается несправедливой критике, - заявил Моуринью.

Напомним, француз Поль Погба летом 2016 года перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

24 мая «МЮ» сыграет в финале Лиги Европы с «Аяксом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ибрагимович пропустил церемонию вручения наград футболистам «Манчестер Юнайтед»Как сообщает RT со ссылкой на Aftonbladet, форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не приехал на ежегодную церемонию вручения наград футболистам команды, которая состоялась 18 мая.Побить Моуринью: как возродился «Аякс»Побить Моуринью: как возродился «Аякс»24 мая в Стокгольме «Аякс» сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Что помогло титулованной команде снова заявить о себе?«Если летом купим нужных игроков – выиграем лигу». Моуринью – о планах «МЮ»«Если летом купим нужных игроков – выиграем лигу». Моуринью – о планах «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.Хуан Мата: Футбол – самая великая из невеликих вещейХуан Мата: Футбол – самая великая из невеликих вещейХавбек «Манчестер Юнайтед» поведал о взаимоотношениях с Жозе Моуринью, добросердечной сестре и желании выиграть Лигу Европы.Симон Миньоле: Мы боролись за самые высокие места, но в декабре...Симон Миньоле: Мы боролись за самые высокие места, но в декабре...Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле дал интервью телеканалу Sky Sports.Нголо Канте: В следующем сезоне «Челси» постарается выиграть все турнирыПолузащитник «Челси» Нголо Канте заявил, что в следующем сезоне «синие» постараются победить во всех турнирах.Жозе Моуринью: Надеюсь, Де Хеа не покинет «МЮ» этим летомГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.Азар решил остаться в «Челси»Руководство «Челси» не теряет надежды удержать в рядах лондонского клуба полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евроРуководство «Монако» не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.Облак станет главной целью «МЮ», если Де Хеа решится на переход в «Реал»Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится к отъезду голкипера сборной Испании Давида Де Хеа в мадридский «Реал».Жозе Моуринью: Когда у «Манчестер Юнайтед» столько проблем, Руни мне нуженГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что он по-прежнему рассчитывает на форварда Уэйна Руни.Крэйг Шекспир: Разгромное поражение «Лестера» – несчастный случайГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал поражение своей команды в матче с «Тоттенхэмом».«Челси» интересуется полузащитником «Монако» БакайокоРуководство «Челси» планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.Антонио Валенсия – лучший игрок сезона в «МЮ» по мнению игроковЭквадорский защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия признан одноклубниками лучшим игроком сезона в команде.Гол Мхитаряна признан болельщиками «МЮ» лучшим в сезоне (видео)Гол Мхитаряна признан болельщиками «МЮ» лучшим в сезоне (видео)Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян получил награду за лучший гол клуба в уходящем сезоне.«Тоттенхэм» разгромил «Лестер», Кейн сделал покерПеренесенный матч 34-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Тоттенхэмом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Тоттенхэма».Длительность дисквалификации за симуляцию в АПЛ составит два матчаФутбольная ассоциация Англии подтвердила введение наказания за симуляцию в матчах чемпионата Англии. Об этом сообщает официальный сайт организации.«МЮ» хочет приобрести у «Ромы» НаингголанаВо время летнего межсезонья «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Об этом сообщают британские СМИ.Симулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщикамиСимулянтов в Англии будут дисквалифицировать. Как АПЛ воюет с обманщикамиАнглийская футбольная ассоциация решила наказывать за симуляцию, причем постфактум. Такое правило уже успешно работает в Шотландии.В следующем сезоне футболистов АПЛ будут дисквалифицировать за симуляциюВ английской премьер-лиге будет наказание за симуляцию. Об этом сообщают британские СМИ.
Футбол
Жозе Моуринью: Главная проблема Погба - цена, которую за него заплатили
Баскетбол
«Кливленд» разгромил «Бостон» и повел в серии со счетом 2:0
Хоккей
«Питтсбург» восстановил равенство в серии с «Оттавой»
Футбол
Виктор Гончаренко: На нашем стадионе суперфутбольный антураж
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Поль Погба
Поль Погбавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости