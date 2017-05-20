Жозе Моуринью: Главная проблема Погба - цена, которую за него заплатили

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется на то, что полузащитник Поь Погба сможет снять с себя излишнее давление.

- Главное проблема с Погба – это цена, за которую за него заплатили. Она давит на него. Надеюсь, что этим летом его трансфер перестанет быть самым дорогим в истории, и давление снизится.

Если бы мы купили Погба за половину его стоимости, то все бы говорили, какой это успешный переход. Но все ожидают от него игры на те деньги, что были заплачены.

Часто мы слышим не самую конструктивную критику в его адрес. У Погба много отличных матчей, например, против «Ростова». Думаю, в целом он подвергается несправедливой критике, - заявил Моуринью.

Напомним, француз Поль Погба летом 2016 года перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

24 мая «МЮ» сыграет в финале Лиги Европы с «Аяксом».

