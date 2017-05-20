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Главный тренер сборной Сербии Зоран Терзич возглавит московское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу Зоран Терзич станет новым наставником московского «Динамо», сообщает портал SB-community.

В 2012 - 2015 годах Терзич, работая с «Омичкой», привел команду к двум бронзовым медалям чемпионата России. Затем он тренировал в Румынии, завоевав с «Тарговице» Кубок страны в 2016 году, в минувшем сезоне швейцарский «Волеро» под его руководством выиграл бронзу чемпионата мира среди клубных команд.

Отмечается также, что Терзич продолжит работу во главе национальной команды Сербии, которую тренирует с 2002 года. Напомним, сербки заняли второе место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, одержав уверенную победу в четвертьфинале над сборной России.



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