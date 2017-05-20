Карло Анчелотти: У Киммиха огромный потенциал. Он сможет заменить в «Баварии» Лама

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти планирует использовать игрока сборной Германии Джошуа Киммиха на позиции правого защитника.

- Киммих - готовая и подходящая замена Ламу на позиции правого защитника. У него огромный потенциал. Уверен, что его ожидает большое будущее, он станет превосходным защитником, - заявил Анчелотти.

Напомним, капитан «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.

Джошуа Киммих в текущем сезоне играл преимущественно на позиции центрального хавбека. Однако главный тренер сборной Германии Йоахим Лев использует молодого футболиста именно на фланге обороны.

