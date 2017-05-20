Виктор Хряпа: Ощущения дежавю после поражения от «Олимпиакоса» нет

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал поражение команды от греческого «Олимпиакоса» в «Финале четырех» Евролиги.

- Ощущения дежавю нет. Если сравнивать с 2012 годом, то сегодняшняя игра получилась совершенно другой. Мы неудачно сыграли в защите, дали забить соперникам несколько важных мячей в концовках каждой четверти.

На последних минутах не играли в атаке так, как можем. Мы способны забивать по 90 очков за игру, но сегодня не смогли забить даже 80. В концовке «Олимпиакос» был лучше, мы не справились с их напором, - заявил Хряпа.

В воскресенье, 21 мая ЦСКА сыграет в матче за третье место с мадридским «Реалом», а «Олимпиакос» сразится за трофей с хозяева паркета - баскетболистами стамбульского «Фенербахче».