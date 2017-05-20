Медалисты Рио-2016 возращают награды организаторам соревнований из-за их дефектов

Более ста медалей Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро возвращены организаторам Игр из-за появившейся на них ржавчины.

- Самая распространенная проблема заключается в том, что медали неправильно хранились, и в результате лаковое покрытие сошло.

Они начали ржаветь или на них стали появляться черные пятна. Во-вторых, примерно у 10 медалей были проблемы, так как они подверглись сильному холоду. Это вполне нормальная ситуация, - заявил представитель оргкомитета Игр-2016 Марио Андрада.

Бразильский монетный двор исправит дефекты и вернет медали призерам Игр. Всего для Олимпиады в Рио-де-Жанейро было изготовлено 2488 медалей. Отметим, что серебряные и бронзовые награды на 30% состояли из переработанных материалов.