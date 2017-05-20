Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 3Питтсбург
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Канада- : -Россия
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Тамбов
Футбол  Шинник- : -Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Медалисты Рио-2016 возращают награды организаторам соревнований из-за их дефектов

Источник:  ReutersКомментарии

Более ста медалей Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро возвращены организаторам Игр из-за появившейся на них ржавчины.

- Самая распространенная проблема заключается в том, что медали неправильно хранились, и в результате лаковое покрытие сошло.

Они начали ржаветь или на них стали появляться черные пятна. Во-вторых, примерно у 10 медалей были проблемы, так как они подверглись сильному холоду. Это вполне нормальная ситуация, - заявил представитель оргкомитета Игр-2016 Марио Андрада.

Бразильский монетный двор исправит дефекты и вернет медали призерам Игр. Всего для Олимпиады в Рио-де-Жанейро было изготовлено 2488 медалей. Отметим, что серебряные и бронзовые награды на 30% состояли из переработанных материалов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алоян победно дебютировал в профессиональном боксеБронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира среди любителей российский боксер Михаил Алоян, выступающий во втором наилегчайшем весе, одержал победу над Ядером Кардосой из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.Чемпион Олимпиады в Рио выиграл турнир в Петербурге, Сафин - третийОлимпийский чемпион игр в Рио итальянец Даниэль Гародзо выиграл турнир «Рапира Санкт-Петербурга-2017».В Болгарии оправдали легкоатлетку Дынекову, обвиненную в употреблении допингаДисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову, обвиненную в употреблении запрещенных веществ перед Олимпиадой-2016 в Бразилии.Альпинист Валерий Розов: В вопросе допинга присутствует политикаЛегенда альпинизма, скайдавинга и бейсджампинга Валерий Розов высказался об отстранении сборной России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Ромашина планирует возобновить спортивную карьеруПятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина планирует возобновить спортивную карьеру.Рене Фазель: Клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на ОлимпиадеПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что клубы обязаны отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в 2018 году.«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медали«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медалиОдин из лидеров сборной России Кирилл Пригода рвется на чемпионат мира, причем не только в коронном брассе.Татьяна Каширина: Когда нас не пустили в Рио, хотела вообще уйти из спортаЛидер женской сборной России по тяжелой атлетике Татьяна Каширина рассказала, как она пережила ситуацию, когда команду не допустили до участия в Олимпиаде-2016.Олимпийская чемпионка Рио-2016 в марафоне попалась на допингеКенийская бегунья Джемима Сумгонг сдала положительный допинг-тест, сообщает агентство Reuters.Она – Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет!Она – Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет!Евгения Соболева уже 14 раз подряд выигрывала чемпионат России. Ей всего 28 лет, а она в статусе чемпионки половину всей своей жизни.Виктор Минибаев: После Рио не было мыслей уйти из спортаПризер чемпионатов мира в прыжках в воду Виктор Минибаев рассказал о своих планах на будущее.Маргарита Мамун: Сейчас хотела бы сконцентрировать свое внимание на деятельности внутри своей семьиОлимпийская чемпионка Маргарита Мамун в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о своем состоянии, жизни после Игр в Рио, участии в Шоу Олимпийских чемпионов, а также поделилась мнением о вступлении Ирины Винер в Общественную палату РФ.«У нас с Фелпсом разные стили плавания». Самый перспективный пловец России«У нас с Фелпсом разные стили плавания». Самый перспективный пловец России18-летний пловец Даниил Пахомов рассказал о крахе на Олимпиаде и о том, почему он не похож на Майкла Фелпса.Забелинская решила продать подаренный за олимпийскую медаль BMWРоссийская велогонщица Ольга Забелинская решила продать автомобиль BMW X4, который ей подарили за серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена 9 маяСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 9 мая рассмотрит апелляцию российского боксера Михаила Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпийских игр, сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.Владлена Бобровникова: После Олимпиады у нас не было времени прийти в себяЛевая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Владлена Бобровникова высказалась о том, что чувствовала после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Анна Сень: Иногда забываю, что выиграла Олимпийские игрыЛевая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Сень высказалась о победе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Евгений Трефилов: Мужской гандбол оказался внизу, и я боюсь, что так же произойдет и с женскимГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о последствиях победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Мустафина решила продать автомобиль, подаренный за победу на ОИ-2016Олимпийская чемпионка Алия Мустафина решила продать автомобиль, подаренный ей за золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро.Организаторов Олимпиады-2016 обязали отремонтировать «Маракану»Суд в Бразилии обязал организаторов летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро отремонтировать стадион «Маракана». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Globo.
Футбол
Жозе Моуринью: Главная проблема Погба - цена, которую за него заплатили
Баскетбол
«Кливленд» разгромил «Бостон» и повел в серии со счетом 2:0
Хоккей
«Питтсбург» восстановил равенство в серии с «Оттавой»
Футбол
Виктор Гончаренко: На нашем стадионе суперфутбольный антураж
все новости
ОИ-2016
ОИ-2016