Сидни Кросби: «Питтсбург» отчаянно сражался после поражения в третьем матче серии с «Оттавой»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.

- Мы очень отчаянно сражались. В игре перед этим, когда «Оттава» разгромила нас, команда такого не ощущала. Мы вышли на лед внимательными и хорошо начали встречу. Именно поэтому победили сегодня, - заявил Кросби.

Напомним, «Оттава» дома уступила «Питтсбургу» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

У хозяев льда отличились Кларк Макартур и Том Пайетт, у гостей - Олли Мяяття, Сидни Кросби и Брайан Дюмулен.

Таким образом, счет в серии снова стал ничейным, 2-2.

Следующий матч пройдет 21 мая в Питтсбурге.