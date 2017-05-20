Хосеп Гвардиола: Лам сильно удивит меня, если решит стать тренером

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полагает, что капитан «Баварии» Филипп Лам не будет работать тренером.

- Меня бы очень удивило, если бы Лам стал тренером. Однажды мы с ним говорили на эту тему, и он сказал, что ни в коем случае не станет тренировать, - заявил Гвардиола.

Напомним, Филипп Лам три года играл под руководством Гвардиолы за «Баварию». По окончании текущего сезона защитник завершит карьеру игрока.

Ранее Лам отклонил предложение руководства клуба занять пост спортивного директора мюнхенцев.

