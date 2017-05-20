Ги Буше: «Питтсбург» сумел собраться после неудачной игры, они были очень настойчивы
Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Питтсбурга» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.
- «Питтсбург» сегодня был очень настойчив, и этого можно было ожидать. Это действующие обладатели Кубка Стэнли, они снова собрались после неудачной игры.
Сегодня они выглядели лучше нас в течение двух периодов и заслужили победу. Мы заслужили две победы, и они тоже. В итоге счет 2-2. Пока что все складывается именно так, - заявил Буше.
Напомним, «Оттава» дома уступила «Питтсбургу» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. У хозяев льда отличились Кларк Макартур и Том Пайетт, у гостей - Олли Мяяття, Сидни Кросби и Брайан Дюмулен.
Таким образом, счет в серии снова стал ничейным, 2-2.
Следующий матч пройдет 21 мая в Питтсбурге.
Матч
Оттава - Питтсбург - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Мяяття (Кросби, Гюнцель), 19:14 (0:1). Кросби (Кессел, Гюнцель), 27:41 (0:2 - бол.). Думулин (Коул, Уилсон), 31:30 (0:3). Макартур (Райан), 38:22 (1:3). Пайетт (Карлссон, Хоффман), 54:59 (2:3).
Место и дата
20 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция