Ги Буше: «Питтсбург» сумел собраться после неудачной игры, они были очень настойчивы

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Питтсбурга» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.

- «Питтсбург» сегодня был очень настойчив, и этого можно было ожидать. Это действующие обладатели Кубка Стэнли, они снова собрались после неудачной игры.

Сегодня они выглядели лучше нас в течение двух периодов и заслужили победу. Мы заслужили две победы, и они тоже. В итоге счет 2-2. Пока что все складывается именно так, - заявил Буше.

Напомним, «Оттава» дома уступила «Питтсбургу» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. У хозяев льда отличились Кларк Макартур и Том Пайетт, у гостей - Олли Мяяття, Сидни Кросби и Брайан Дюмулен.

Таким образом, счет в серии снова стал ничейным, 2-2.

Следующий матч пройдет 21 мая в Питтсбурге.