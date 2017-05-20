Президент «Лиона»: Мы ведем переговоры о переходе Ляказетта в «Атлетико»

Многолетний лидер линии атаки «Лиона» Александр Ляказетт близок к переходу в мадридский «Атлетико».

- Пока не существует никакой договоренности с «Атлетико» по поводу трансфера Ляказетта. Да, мы ведем переговоры, но пока еще ничего не подписывали. Футболист в курсе суммы отступных, прописанной в его контракте. Мы продолжим спокойно ждать развития событий, - заявил президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.

В текущем чемпионате Франции Ляказетт провел 29 матчей. Он забил 26 мячей и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Александр объявил о своем уходе из «Лиона» будущим летом и попрощался с болельщиками команды.





