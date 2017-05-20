Антони Модест: Играть в «Кельне» - настоящий кайф

Лучший нападающий «Кельна» Антони Модест (25 голов) объясняет, почему этот сезон получился для него таким результативным.

- Я вышел пораньше из отпуска, чтобы лучше подготовиться, работал индивидуально с одним тренером (с Янником Брауном – прим. ред.), – сказал в интервью L’Equipe Модест. - Поэтому сезон и выдался еще результативнее, чем прошлый (в сезоне 2015/16 Модест забил 15 голов – прим. ред.). Хотя главный наш распасовщик Марсель Риссе выбыл на полгода из-за операции на крестообразные связки. Потом ведь я играю в чемпионате, где проповедуют атакующий футбол.

Есть пространство для атаки, создается много голевых моментов – просто класс! На каждый матч приходят по 50 000 человек, бешеная поддержка, город – футбольный, короче, играть здесь – настоящий кайф!

