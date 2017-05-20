Хаби Алонсо: Горжусь временем, проведенным в «Баварии»
Сегодня полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо после матча 34-го тура
чемпионата Германии завершит карьеру. Он подвел итог своего выступления за
немецкий клуб.
«С самого первого дня я чувствовал себя в «Баварии» очень
хорошо. Я горжусь временем, проведенным здесь. После победы в составе «Реала» в
Лиге чемпионов у меня создалось впечатление, что я сделал там свою работу.
Предложение от «Баварии» поступило как раз вовремя. Я познакомился с великим
клубом и новой страной», - цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».
В составе «Баварии» 35-летний Хаби Алонсо провел три сезона.
Трижды стал чемпионом Германии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок Германии.
Напомним,
матч «Бавария» - «Фрайбург» начнется в 16:30 по московскому времени.
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