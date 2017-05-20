Хаби Алонсо: Горжусь временем, проведенным в «Баварии»

Сегодня полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо после матча 34-го тура чемпионата Германии завершит карьеру. Он подвел итог своего выступления за немецкий клуб.

«С самого первого дня я чувствовал себя в «Баварии» очень хорошо. Я горжусь временем, проведенным здесь. После победы в составе «Реала» в Лиге чемпионов у меня создалось впечатление, что я сделал там свою работу. Предложение от «Баварии» поступило как раз вовремя. Я познакомился с великим клубом и новой страной», - цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».

В составе «Баварии» 35-летний Хаби Алонсо провел три сезона. Трижды стал чемпионом Германии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

Напомним, матч «Бавария» - «Фрайбург» начнется в 16:30 по московскому времени.