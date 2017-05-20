Игорь Михалкин завоевал титул IBO в полутяжелом весе

Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза россиянин Игорь Михалкин первый поединок после отстранения за употребление мельдония проведет 18 марта против украинца Евгения Махтеенко.

Михалкин в первом бою после дисквалификации сразится с Махтеенко

Михалкин в первом бою после дисквалификации сразится с Махтеенко Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза россиянин Игорь Михалкин первый поединок после отстранения за употребление мельдония проведет 18 марта против украинца Евгения Махтеенко.