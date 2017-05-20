Игорь Михалкин завоевал титул IBO в полутяжелом весе
Российский боец полутяжелого веса Игорь Михалкин одержал победу над представителем ЮАР Томасом Вестхайзеном.
По итогам 12 раундов все судьи отдали предпочтение россиянину - 118:110, 118:110, 118:109.
Таким образом, Михалкин стал обладателем пояса IBO в полутяжелом весе.
Напомним, в 2016 году Игорь Михалкин был уличен в применении мельдония, лишен титула EBU и дисквалифицирован на два года. Впоследствии боксер был оправдан.
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