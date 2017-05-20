Хосеп Гвардиола: Матч с «Уотфордом» - настоящий финал для нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Уотфордом».

«Это важнейший матч для нас – настоящий финал. Но третье место в наших руках: мы должны обыграть команду, которая в этом сезоне хорошо выступала на своем поле. Мы всегда находимся под давлением – такова английская премьер-лига.

Третье место – достижимая цель. Мы не зависим от результатов «Арсенала» или «Ливерпуля» и должны добиться победы. Все сильные команды продолжают бороться до конца. Две команды АПЛ опередили нас, потому что мы потеряли много очков в домашних матчах, – в следующем сезоне мы должны играть лучше на своем стадионе.

Мы набрали на 15-17 очков меньше, чем ведущие команды – это большая разница, в 2017/18 мы должны добиться большего. Я рад работать в этом клубе: я многому научился за этот год, узнал игроков: в следующем сезоне мы будем сильнее», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч «Уотфорд» - «Манчестер Сити» состоится 21 мая. Начало в 17:00 по Москве.