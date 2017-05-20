Маркус Вайнцирль: В матче с «Ингольштадтом» хотим улучшить нашу статистику на выезде
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от
матча с «Ингольштадтом». Команды сыграют в 34-м туре чемпионата Германии.
«Мы хотим победить в Ингольштадте. Мы хотим улучшить нашу статистику на
выезде, которой мы в данный момент недовольны. Поэтому мы должны показать
хорошую игру.
Они играют страстно и от всего сердца. «Ингольштадт» опасен во время
перехода из обороны в атаку. Они по-хорошему агрессивны. Мы должны будем
настроиться на это.
Хеннерих , Маккенни и Райт заслужили попасть в состав. Они могут выйти на поле», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Матч «Ингольштадт» - «Шальке» начнется в 16:30 по Москве.
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