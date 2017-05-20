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Маркус Вайнцирль: В матче с «Ингольштадтом» хотим улучшить нашу статистику на выезде

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча с «Ингольштадтом». Команды сыграют в 34-м туре чемпионата Германии.

«Мы хотим победить в Ингольштадте. Мы хотим улучшить нашу статистику на выезде, которой мы в данный момент недовольны. Поэтому мы должны показать хорошую игру.

Они играют страстно и от всего сердца. «Ингольштадт» опасен во время перехода из обороны в атаку. Они по-хорошему агрессивны. Мы должны будем настроиться на это.

Хеннерих , Маккенни и Райт заслужили попасть в состав. Они могут выйти на поле», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Матч «Ингольштадт» - «Шальке» начнется в 16:30 по Москве. 

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