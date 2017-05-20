Антонио Конте: У Терри есть силы и возможности продолжить карьеру игрока

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возможный уход из клуба защитника Джона Терри.

- Джон еще очень силен, и в те моменты, когда я выпускал его на поле, он демонстрировал это. В такой момент карьеры необходимо прислушиваться к своему телу и разуму, чувствовать, есть ли желание и стремление бороться, и усердно работать каждый день. Если ты чувствуешь это, будет правильным продолжать играт. Думаю, у Джона есть все необходимое для этого.

Джон заслуживает лучшего. Он является легендой клуба, и в этом сезоне он сыграл важную роль в успехе команды. По этой причине я должен взять время на раздумья и принять оптимальное решение, - заявил Конте.

Напомним, Джон Терри играет за «Челси» с 1998 года. В текущем сезоне команда Антонио Конте уже гарантировала себе чемпионский титул в АПЛ.

Матч Челси - Сандерленд Место и дата 21 мая 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция



