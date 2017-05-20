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Молодежное первенство. 30-й тур. «Локомотив» - «Зенит», ЦСКА – «Анжи» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 30-го тура молодежного первенства России.

Матч

Локомотив (мол) - Зенит (мол)

Место и дата

20 мая 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - Анжи (мол)

Место и дата

20 мая 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Урал (мол)

Место и дата

20 мая 12:30, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

20 мая 12:30, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Оренбург (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

20 мая 14:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

20 мая 14:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов (мол) - Терек (мол)

Место и дата

20 мая 16:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

21 мая 10:00, Темп, Онлайн-трансляция

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