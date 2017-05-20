Молодежное первенство. 30-й тур. «Локомотив» - «Зенит», ЦСКА – «Анжи» и другие матчи
Результаты матчей 30-го тура молодежного первенства России.
Матч
Место и дата
20 мая 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 мая 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 мая 12:30, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 мая 12:30, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 мая 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 мая 14:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Терек (мол)
Место и дата
20 мая 16:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 мая 10:00, Темп, Онлайн-трансляция
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