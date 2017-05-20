Майк Салливан: Лидерские качества «Питтсбурга» начинаются с Кросби

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.

- Как я уже говорил, наша команда умеет справляться с любыми проблемами и трудностями, правильно реагировать на них.

Думаю, что это начинается с наших лидеров, и прежде всего, с нашего капитана Сидни Кросби, - заявил Салливан.

Напомним, «Оттава» дома уступила «Питтсбургу» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. У хозяев льда отличились Кларк Макартур и Том Пайетт, у гостей - Олли Мяяття, Сидни Кросби и Брайан Дюмулен.

Таким образом, счет в серии снова стал ничейным, 2-2.

Следующий матч пройдет 21 мая в Питтсбурге.