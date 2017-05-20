День в истории. Икеру Касильясу исполнилось 36 лет
Сегодня
отмечает день рождения голкипер «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за
мадридский «Реал». Ему исполнилось 36 лет.
За «Реал»
Касильяс выступал с 1998 по 2015 год. Вместе с командой он пять раз стал
чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, четырежды – Суперкубок Испании.
Три раза выиграл Лигу чемпионов, два раза – Суперкубок УЕФА. Также выигрывал
Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В составе
сборной Испании Касильяс стал чемпионом мира, дважды выиграл чемпионат Европы,
а также стал победителем Кубка конфедераций.
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