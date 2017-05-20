Венгер продлит контракт с «Арсеналом» на два года

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер будет работать с командой по меньшей мере еще два сезона, утверждает The Telegraph.

По информации издания, французский специалист, бессменно возглавляющий «канониров» с 1996 года, подпишет с «Арсеналом» новый двухлетний контракт.

В то же время, руководство клуба планирует учредить должность футбольного директора.

- Когда я слышу о футбольном директоре, то представляю человека, принимающего те решения, которыми обычно ведает главный тренер. Это означает подбор игроков, трансферы и все вопросы, которые касаются функционирования команды.

Конечно, нам может понадобиться помощь, чтобы стать лучше. Я всегда открыт для таких предложений, которые улучшат качество команды. Но всегда нужно оценивать эффективность и целесообразность любых изменений.

Самое главное для нас - это победить в оставшихся матчах сезон. То, что впоследствии произойдет со мной, не так важно, - прокомментировал возможные изменения в клубной структуре Венгер.

В данный момент «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги.

27 мая «канониры» сыграют в финале Кубка Англии против «Челси».

