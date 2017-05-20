День в истории. Петру Чеху исполнилось 35 лет
Сегодня отмечает
день рождения голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех. Ему
исполнилось 35 лет.
Ранее
также выступал за «Хмел», пражскую «Спарту», «Ренн» и «Челси». В составе «Челси»
четырежды стал чемпионом Англии и столько же раз выиграл Кубок Англии. Также
трижды стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.
Кроме
того, вместе с «Челси» он выиграл Лигу чемпионов (благодаря ему команда
победила в серии пенальти в решающем матче против «Баварии»), а также Лигу
Европы.
В 2002
вместе с молодежной сборной Чехии стал победителем чемпионата Европы.
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