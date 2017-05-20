Икарди получил вызов в сборную Аргентины
Тренерский
штаб сборной Аргентины назвал состав на товарищеские матчи со сборными Бразилии
и Сингапура.
Отметим,
что был вызван форвард «Интера» Мауро Икарди. Единственный матч за национальную
команду он провел в 2013 году.
Состав
сборной Аргентины:
Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»),
Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)
Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»),
Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»)
Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Биглия («Лацио»), Гидо Родригес
(«Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини
(«Вест Хэм»)
Нападающие: Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа
(«Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»),
Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).
9 июня
сборная Аргентины сыграет в Мельбурне со сборной Бразилии, а 13 июня в Сингапуре
с местной сборной.