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Икарди получил вызов в сборную Аргентины

Источник:  Ассоциация футбола АргентиныКомментарии

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на товарищеские матчи со сборными Бразилии и Сингапура.

Отметим, что был вызван форвард «Интера» Мауро Икарди. Единственный матч за национальную команду он провел в 2013 году.

Состав сборной Аргентины:

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)

Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»)

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Биглия («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»)

Нападающие: Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).

9 июня сборная Аргентины сыграет в Мельбурне со сборной Бразилии, а 13 июня в Сингапуре с местной сборной.

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