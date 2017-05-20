Икарди получил вызов в сборную Аргентины

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Месси не собирается извиняться за свое поведение в матче со сборной Чили Лионель Месси не намерен посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию, сообщает Cope.

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