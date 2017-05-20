Крэйг Андерсон: Мы понимали, что «Питтсбург» сыграет лучше, чем в третьем матче серии

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон прокомментировал поражение своей команды от «Питтсбурга» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции.

- Мы понимали, что они будут играть лучше, чем в третьем матче. Надо отдать им должное. Мы сыграли не так, как хотели, но серия продолжается. После первого периода счет был 0:1, во втором случилась пара неприятных рикошетов. Такой получилась сегодняшняя игра для нас, - заявил Андерсон.

Напомним, «Оттава» дома уступила «Питтсбургу» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. У хозяев льда отличились Кларк Макартур и Том Пайетт, у гостей - Олли Мяяття, Сидни Кросби и Брайан Дюмулен.

Таким образом, счет в серии снова стал ничейным, 2-2.

Следующий матч пройдет 21 мая в Питтсбурге.