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Усманову отказались продать контрольный пакет «Арсенала»

Источник:  MirrorКомментарии

Российский бизнесмен Алишер Усманов не станет владельцем контрольного пакета акций лондонского «Арсенала». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, американский бизнесмен Стэн Кронке, который владеет 67 % акций «Арсенала», отказал Усманову в продаже. Сам Усманов владеет 30% акций клуба.

Ранее сообщалось, что Усманов предложил Кронке 1,3 миллиарда долларов за 67% акций лондонского клуба. Сам же американский бизнесмен оценивает свою долю в два миллиарда долларов.

«Канониры» за тур до конца чемпионата с 72 очками занимаю пятое место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля», который идет четвертым в зоне Лиги чемпионов, на одно очко. В заключительном матче АПЛ подопечные Арсена Венгера 21 мая примут «Эвертон».

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