Усманову отказались продать контрольный пакет «Арсенала»

Российский бизнесмен Алишер Усманов не станет владельцем контрольного пакета акций лондонского «Арсенала». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, американский бизнесмен Стэн Кронке, который владеет 67 % акций «Арсенала», отказал Усманову в продаже. Сам Усманов владеет 30% акций клуба.

Ранее сообщалось, что Усманов предложил Кронке 1,3 миллиарда долларов за 67% акций лондонского клуба. Сам же американский бизнесмен оценивает свою долю в два миллиарда долларов.

«Канониры» за тур до конца чемпионата с 72 очками занимаю пятое место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля», который идет четвертым в зоне Лиги чемпионов, на одно очко. В заключительном матче АПЛ подопечные Арсена Венгера 21 мая примут «Эвертон».