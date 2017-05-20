Кепа, Асенсио и Деулофеу получили вызов в сборную Испании
Тренерский
штаб сборной Испании назвал состав на товарищеский матч со сборной Колумбии
отборочный матч ЧМ-2018 против сборной Македонии.
Отметим,
что вызов получили вратарь «Атлетика» Кепа
Аррисабалага, хавбек «Реала» Маро Асенсио и нападающий «Милана» Жерар Деулофеу.
Состав
сборной Испании:
Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия),
Пепе Рейна («Наполи», Италия), Кепа Аррисабалага («Атлетик»).
Защитники: Серхио Рамос, Начо, Даниэль Карвахаль (все –
«Реал»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Начо Монреаль («Арсенал»,
Англия), Хорди Альба, Херард Пике (оба – «Барселона»);
Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Серхи Роберто
(все – «Барселона»), Коке («Атлетико»), Марко Асенсио, Иско (оба –
«Реал»), Тьяго Алькантара («Бавария», Германия), Давид Сильва («Манчестер
Сити», Англия), Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедад»).
Нападающие: Альваро Мората («Реал»), Витоло («Севилья»),
Педро, Диего Коста (оба – «Челси», Англия), Яго Аспас («Сельта»), Жерар Деулофеу («Милан», Италия).
Матч со сборной Колумбии состоится 7 июня, против сборной Македонии – 11 июня.