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Кепа, Асенсио и Деулофеу получили вызов в сборную Испании

Источник:  Сборная ИспанииКомментарии

Тренерский штаб сборной Испании назвал состав на товарищеский матч со сборной Колумбии отборочный матч ЧМ-2018 против сборной Македонии.

Отметим, что вызов получили вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага, хавбек «Реала» Маро Асенсио и нападающий «Милана» Жерар Деулофеу. Полузащитник «Челси» Сеск Фаберегас вызван не был.

Состав сборной Испании:

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Пепе Рейна («Наполи», Италия), Кепа Аррисабалага («Атлетик»).

Защитники: Серхио Рамос, Начо, Даниэль Карвахаль (все – «Реал»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Начо Монреаль («Арсенал», Англия), Хорди Альба, Херард Пике (оба – «Барселона»);

Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Серхи Роберто (все – «Барселона»), Коке («Атлетико»), Марко Асенсио, Иско (оба – «Реал»), Тьяго Алькантара («Бавария», Германия), Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия), Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Альваро Мората («Реал»), Витоло («Севилья»), Педро, Диего Коста (оба – «Челси», Англия), Яго Аспас («Сельта»), Жерар Деулофеу («Милан», Италия).

Матч со сборной Колумбии состоится 7 июня, против сборной Македонии – 11 июня.

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