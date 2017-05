Ховард Уэбб: Симулянты в футболе должны знать, что им не выйти сухими из воды. Нужны дополнительные санкции

Известный британский арбитр Хорвард Уэбб высказался за ужесточение наказания футболистов, уличенных в симуляции на поле.

- Симулянты в футболе должны понимать, что им не выйти сухими из воды, не избежать ответственности. Сейчас игрок думает, что если он упадет на газон по собственной инициативе - ничего не произойдет. В худшем случае - он получит желтую карточку, что не является устрашающим наказанием.

В MLS по понедельникам собирается специальная комиссия из пяти человек, которая рассматривает спорные ситуации в матчах уик-энда. И в случае единогласного вердикта - футболист может быть дисквалифицирован задним числом. Эта система работает, и нам нужно подумать о заимствовании данного опыта, - заявил Уэбб.

Howard Webb has had his say on the introduction of retrospective bans for simulation.



