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Ховард Уэбб: Симулянты в футболе должны знать, что им не выйти сухими из воды. Нужны дополнительные санкции

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Известный британский арбитр Хорвард Уэбб высказался за ужесточение наказания футболистов, уличенных в симуляции на поле.

- Симулянты в футболе должны понимать, что им не выйти сухими из воды, не избежать ответственности. Сейчас игрок думает, что если он упадет на газон по собственной инициативе - ничего не произойдет. В худшем случае - он получит желтую карточку, что не является устрашающим наказанием.

В MLS по понедельникам собирается специальная комиссия из пяти человек, которая рассматривает спорные ситуации в матчах уик-энда. И в случае единогласного вердикта - футболист может быть дисквалифицирован задним числом. Эта система работает, и нам нужно подумать о заимствовании данного опыта, - заявил Уэбб.

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность ужесточения борьбы с симуляцией на футбольном поле. Соответствующие поправки к регламенту могут быть введены в АПЛ уже в следующем сезоне.

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