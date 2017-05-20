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«Милан» намерен подписать Морату

Источник:  TuttosportКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает Tuttosport, Мората, скорее всего, покинет «Реал» летом. Для «Милана» он является приоритетной целью среди нападающих. На него претендуют также «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Мората уже выступал в Италии за «Ювентус».

В текущем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 41 матч за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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