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Роналдиньо: На Кубке конфедераций буду болеть, чтобы сборная России хорошо себя показала

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Известный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.

- Безусловно, важно начать хорошо Кубок конфедераций. Сборная России может воспользоваться поддержкой. Надеюсь, все пройдет хорошо. Буду болеть, чтобы сборная России хорошо себя показала. Мне здесь все нравится.

У меня незабываемые впечатления от пребывания в России. Меня с большой теплотой принимали в Казани, так же и здесь. Надеюсь приехать на Кубок конфедераций и чемпионат мира, - приводит слова Роналдиньо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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