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Роналдиньо: Кубок конфедераций даже более важен, чем ЧМ

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Известный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.

- Мне посчастливилось сыграть в Кубке конфедераций больше одного раза и даже выиграть турнир. Это очень важный турнир, он ни в коем случае не уступает чемпионату мира - может, даже более важен. У игроков есть шанс проявить себя должным образом. Они прекрасно знают, если удастся хорошо проявить - есть шанс занять место на чемпионате мира, - приводит слова Роналдиньо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.
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