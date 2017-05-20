Роналдиньо: Кубок конфедераций даже более важен, чем ЧМ

Известный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.



- Мне посчастливилось сыграть в Кубке конфедераций больше одного раза и даже выиграть турнир. Это очень важный турнир, он ни в коем случае не уступает чемпионату мира - может, даже более важен. У игроков есть шанс проявить себя должным образом. Они прекрасно знают, если удастся хорошо проявить - есть шанс занять место на чемпионате мира, - приводит слова Роналдиньо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.