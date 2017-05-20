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Вальбуэна может стать игроком «Фенербахче»

Источник:  RMCКомментарии

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Турции. 

По информации RMC, стамбульский «Фенербахче» уже начал переговоры с французским клубом о переходе 32-летнего хавбека, чей контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2018 года.

Сумма возможного трансфера оценивается в три миллиона евро.

В текущем сезоне Вальбуэна отыграл 42 матча за «Лион». Он забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач.

Напомним, ранее Матье защищал цвета московского «Динамо».


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