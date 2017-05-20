В Петербурге официально открыт парк Кубка конфедераций
20 мая в Петербурге на Конюшенной площади официально открыли парк Кубка конфедераций.
На церемонии открытия присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, известный бразильский футболист Роналдиньо и российский космонавт Сергей Трикалев.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.
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