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В Петербурге официально открыт парк Кубка конфедераций

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

20 мая в Петербурге на Конюшенной площади официально открыли парк Кубка конфедераций.

На церемонии  открытия присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, известный бразильский футболист Роналдиньо и российский космонавт Сергей Трикалев.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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