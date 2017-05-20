«Монако» предложит новые контракты Мбаппе и Фалькао

Руководство «Монако» предложит новые контракты ведущим нападающим клуба - Радамелю Фалькао и Килиану Мбаппе, сообщает Get Football News France.

Действующий контракт 31-летнего Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2018 года. А 18-летнему Мбаппе будет предложено переподписать договор с клубом на улучшенных финансовых условиях.

Напомним, в сезоне-2016/17 монегаски стали чемпионами Франции, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили по сумме двух матчей туринскому «Ювентусу».







