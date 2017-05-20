«Бешикташ» проявляет интерес к Манджукичу

В услугах форварда «Ювентуса» Марио Манджукича заинтересован «Бешикташ». Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что «Бешикташ» видит в Манджукиче именно центрфорварда. В «Ювентусе» Массимилиано Аллегри в последнее время использует его на левом фланге. Сам Манджукич готов рассмотреть это предложение, но «Ювентус» хочет получить за него серьезную сумму, так как контракт истекает только летом 2019 года.

В текущем сезоне 30-летний Марио Манджукич провел 47 матчей за «Ювентус» и забил девять мячей при семи голевых передачах.