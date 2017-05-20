Уругвай назвал состав на матчи со сборными Италии и Ирландии
Стали
известен состав сборной Уругвая на товарищеские матчи со сборными Италии и
Ирландии.
Состав сборной Уругвая:
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Мартин Силва («Васку да Гама», Бразилия), Эстебан Конде («Насьональ»), Гастон Гурусеага («Пеньяроль»).
Защитники: Хосе Хименес («Атлетико» Мадрид, Испания),
Себастьян Коатес («Спортинг» Лиссабон, Португалия), Гастон Силва («Гранада», Испания),
Макси Перейра («Порту», Португалия), Мартин Касерес («Саутгемптон», Англия),
Алехандро Силва («Ланус», Аргентина), Федерико Рикка («Малага», Испания).
Полузащитники: Матиас Весино («Фиорентина», Италия), Эхидио
Аревало Риос («Веракрус», Мексика), Матиас Корухо («Сан-Лоренсо»,
Аргентина), Наитан Нандес, Кристиан Родригес (оба – «Пеньяроль»), Диего
Лаксальт («Дженоа», Италия), Карлос Андрес Санчес («Монтеррей», Мексика),
Карлос Санчес («Насьональ»), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро»,
Бразилия).
Нападающие: Луис Суарес («Барселона», Испания), Эдинсон
Кавани («ПСЖ», Франция), Диего Ролан («Бордо», Франция), Кристиан Стуани («Мидлсбро»,
Англия), Джонатан Урретавиская («Пачука», Мексика).
Матч Ирландия – Уругвай пройдет 4 июня, игра Италия – Уругвая – 7 июня.