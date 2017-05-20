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Николас Ломбертс: При Луческу у меня появилось чувство, что я больше не умею играть в футбол

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, почему он решил покинуть клуб.

«Спросите меня через пару месяцев, тогда я смогу говорить свободнее. Но этот сезон с Луческу был явно не самым приятным для меня. Даже в моей последней игре на «Петровском» он выпустил меня всего на пару минут. Он боялся, что я совершу ошибку. Под его руководством у меня появилось чувство, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол. Луческу наградил меня этим чувством. Мне очень жаль.

Сейчас я надеюсь, что вновь почувствую радость от игры в «Остенде». Поймите, главная причина, почему я ухожу – я больше не играю. Если бы я играл, я бы остался в Петербурге и закончил свою карьеру в «Зените». Но это выбор главного тренера, я его уважаю. При этом себя я не виню, я выкладывался и на тренировках, и в матчах на сто процентов. А потом Луческу говорит, что весь сезон я был психологически не готов. Мне очень жаль это слышать», - цитирует Ломбертса «Радио Зенит».

Напомним, ранее Ломбертс заключил с «Остенде» трехлетний контракт. Он покинет «Зенит» после окончания сезона.

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