Мартен Фуркад может завершить карьеру после Олимпиады в Пхенчхане

читайте также

«Адмирал» летом проведет матч со сборной Южной Кореи «Адмирал» этим летом проведет предсезонный матч с южнокорейской национальной сборной во Владивостоке. Об этом стало известно на Третьем Тихоокеанском туристском форуме, который в эти дни проходит в регионе.

Теему Селянне: Если Овечкин убежит на Олимпиаду, то обратно в НХЛ приехать уже не сможет Четырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Игры в Пхенчхане.

Сотникова и Липницкая в числе кандидатов в сборную России на олимпийский сезон Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о подготовке сборной России к следующему, олимпийскому сезону. Он отметил, что в числе кандидатов в сборную есть Юлия Липнцикая и Аделина Сотникова.

Дмитрий Чернышенко: Перед Олимпиадой сделаем перерыв на 16 дней Президент КХЛ после заседания Правления лиги рассказал об олимпийской паузе.

Замглавы НХЛ Билл Дэйли приехал на чемпионат мира по хоккею Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, присутствующий на матче чемпионата мира по хоккею между командами США и России, заявил, что не будет вести переговорах по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде.

Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛ Международный пресс-атташе организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Корее Нэнси Парк заявила, что Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛ.

Команда Сидоровой выступит на чемпионате Европы и Олимпиаде без отбора Исполком Федерации керлинга России (ФКР) принял решение о том, что на чемпионате Европы и Олимпийских играх Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, сообщает «Р-Спорт».

Дарья Виролайнен: Олимпийский сезон еще больше добавляет мотивации для работы Чемпион Европы Дарья Виролайнен перед первым сбором сборной России рассказала о настрое на олимпийский сезон.

Евгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал первую тренировку в составе нашей команды и возможность своего участия в Олимпиаде.

Евгений Кузнецов: Просто я не готов сказать, что сяду и полечу на Олимпиаду Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не готов сказать, что приедет на Олимпиаду 2018 года вне зависимости от решения НХЛ.

Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на Олимпиаде Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.

Татьяна Акимова: Я удовлетворена своими результатами в прошедшем сезоне Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от сезона-2016/17.

Антон Бабиков: Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде Чемпион мира Антон Бабиков рассказал о настрое на летний период подготовки к олимпийскому сезону.

Дмитрий Медведев: Давайте обсудим, что важно сделать, чтобы спортивных побед было больше Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, на котором предложил обсудить меры по поддержке спортсменов.

СБР не может найти деньги на подписание контракта с Королькевичем Назначение Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону откладывается из-за финансовых проблем Союза биатлонистов России (СБР). Пока не удалось найти средства на зарплату специалисту.

Рене Фазель: Комиссионер НХЛ подтвердил, что лига не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018 Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании своего разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттманом.

Рене Фазель: В июле попробуем договориться с НХЛ по поводу Олимпиады Президент ИИХФ Рене Фазель сказал, что он не теряет надежды договориться с НХЛ, чтобы игроки из сильнейшей лиги мира приняли участие в Олимпиаде-2018. Напомним, что Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).

Рене Фазель: Если Овечкин зарегистрирован в НОК, он имеет право быть в Пхенчхане Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх 2018 года нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина.

Александр Кожевников: Я не вижу российских игроков, которые были бы не на контрактах и гремели в НХЛ Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, заявившего, что в ближайшее время начнут появляться новости о возвращении на родину российских игроков НХЛ.