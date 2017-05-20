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Мартен Фуркад может завершить карьеру после Олимпиады в Пхенчхане

Источник:  France InfoКомментарии

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад обдумывает возможное завершение карьеры по окончании следующего сезона.

- Я хочу продолжать выступать на трассах, но существует вероятность, что завершу карьеру через год, после Олимпиады. Поддерживать огонь в себе становится все труднее, - заявил Фуркад-младший.

Напомним, в данный момент француз является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира. Начиная с сезона-2011/12, он неизменно побеждает в общем зачете Кубка мира, завоевывая Большой хрустальный глобус. 

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