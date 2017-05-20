Халк забил победный гол в дерби команд из Шанхая

В матче 10-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа» со счетом 3:1.

В составе «Шанхай СИПГ» по голу забили У Лэй и Халк, у хозяев отличился экс-футболист «Рубина» Обафеми Мартинс. Еще один мяч игрок «Шэньхуа» Ли забил в собственные ворота.

В следующем туре 27 мая команда Халка и Виллаш-Боаша сыграет в дерби против «Бэйцзинь Гоань».

«Шанхай СИПГ» набрал 23 очков и остался на втором месте в чемпионате. Лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 25 баллов.

