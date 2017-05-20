Желимир Обрадович: «Фенербахче» не должен праздновать победу в Евролиге раньше времени

Главный тренер «Фенербахче» Желимир Обрадович поделился ожиданиями от финального матча Евролиги-2016/17 с греческим «Олимпиакосом».

- Для нас очень важна мотивация, исходящая от наших болельщиков. Где бы вы ни играли, важно получать удовольствие от игры, от той атмосферы, которую могут создать ценители баскетбола. Если «Олимпиакос» дошел до «Финала четырех», естественно, они знают, как играть в важных матчах.

Согласен, что наша команда сейчас в прекрасной форме, но нам нельзя праздновать раньше времени. Финал - это всегда очень специфичная игра, будет трудно обеим командам, - заявил Обрадович.

Напомним, в полуфинале Евролиги «Фенербахче» нанес поражение мадридскому «Реалу», а «Олимпиакос» оказался сильнее ЦСКА.

Ранее Желимир Обрадович восемь раз приводил свои команды («Партизан», «Ховентуд», «Реал», «Панатинаикос») к победам в самом престижном клубном турнире Старого света.