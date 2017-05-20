Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Тамбов
Футбол  Сибирь- : -Спартак-2
Хоккей  Канада- : -Россия
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 0Анжи (мол)
Футбол  Шинник- : -Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Желимир Обрадович: «Фенербахче» не должен праздновать победу в Евролиге раньше времени

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Фенербахче» Желимир Обрадович поделился ожиданиями от финального матча Евролиги-2016/17 с греческим «Олимпиакосом».

- Для нас очень важна мотивация, исходящая от наших болельщиков. Где бы вы ни играли, важно получать удовольствие от игры, от той атмосферы, которую могут создать ценители баскетбола. Если «Олимпиакос» дошел до «Финала четырех», естественно, они знают, как играть в важных матчах.

Согласен, что наша команда сейчас в прекрасной форме, но нам нельзя праздновать раньше времени. Финал - это всегда очень специфичная игра, будет трудно обеим командам, - заявил Обрадович.

Напомним, в полуфинале Евролиги «Фенербахче» нанес поражение мадридскому «Реалу», а «Олимпиакос» оказался сильнее ЦСКА.

Ранее Желимир Обрадович восемь раз приводил свои команды («Партизан», «Ховентуд», «Реал», «Панатинаикос») к победам в самом престижном клубном турнире Старого света.

Матч

Фенербахче - Олимпиакос

Место и дата

21 мая 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вальбуэна может стать игроком «Фенербахче»Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Турции.Виктор Хряпа: Ощущения дежавю после поражения от «Олимпиакоса» нетКапитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал поражение команды от греческого «Олимпиакоса» в «Финале четырех» Евролиги.Утешительный финал ЦСКА, победа «Питтсбурга», и условие игроков «Зенита». Главные новости утраУтешительный финал ЦСКА, победа «Питтсбурга», и условие игроков «Зенита». Главные новости утра«Советский спорт» знакомит вас в главными новостями субботнего утра.Аарон Джексон: «Олимпиакос» еще до матча сумел забраться к нам в головуРазыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (78:82) в полуфинале Евролиги.Пабло Ласо: Сегодня у «Реала» ничего не получалосьГлавный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение от «Фенербахче» (75:84) в полуфинальном матче Евролиги.Желько Обрадович: Мы сумели сдержать нападение «Реала» и реализовали свои шансыГлавный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал победу над «Реалом» (84:75) в полуфинальном матче Евролиги.Сергей Кущенко: Сработало проклятие «Олимпиакоса»Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что ЦСКА необходимо найти в себе силы закончить «Финал четырех» Евролиги победой в матче за третье место.ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в ЕвролигеНа «Финале четырех» баскетбольной Евролиги в Стамбуле (Турция) завершились полуфиналы. Московский ЦСКА и мадридский «Реал» не сумели выйти в финал.«Фенербахче» обыграл «Реал» и вышел в финал ЕвролигиМатч 1/2 финала в рамках «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и мадридским «Реалом» в Стамбуле завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча – 84:75 в пользу «Фенербахче».Кайл Хайнс: «Олимпиакос» просто довел до конца больше атак, чем мыЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Виталий Фридзон: Похоже, ЦСКА не хватило страстиЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.«Нам не хватило страсти». Игроки ЦСКА о поражении от греков«Нам не хватило страсти». Игроки ЦСКА о поражении от грековВ раздевалке ЦСКА после поражения от «Олимпиакоса» было тихо и грустно. Но избегать ответов на тяжелые вопросы армейцы, конечно, не стали.Никита Курбанов: Дальний бросок Спанулиса решил многое, но не всеФорвард ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Как же так, ЦСКА? Армейцы вновь уступили «Олимпиакосу»Как же так, ЦСКА? Армейцы вновь уступили «Олимпиакосу»Четвертый раз ЦСКА встретился с «Олимпиакосом» в «Финале четырех». И четвертый раз проиграл.Яннис Сферопулос: В конце «Олимпиакос» сыграл умно, не позволив ЦСКА подобратьсяГлавный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос поделился впечатлениями после матча 1/2 финала в рамках «Финала четырех» Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 82:78.Милош Теодосич: Мы весь матч играли лучше «Олимпиакоса»Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Димитрис Итудис: ЦСКА проиграл, но мы верим в себя и остаемся настоящей командойГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после полуфинального матча в рамках «Финала четырех» Евролиги в Стамбуле против «Олимпиакоса». Напомним, что его команда уступила со счетом 78:82.Владимир Гомельский: ЦСКА полностью проиграл щитВладимир Гомельский: ЦСКА полностью проиграл щитОбозреватель «Советского спорта» – о причинах поражения ЦСКА от «Олимпиакоса» (78:82) в полуфинале Евролиги.«Теодосича в НБА, Де Коло на лавку». Реакция болельщиков на поражение ЦСКА«Теодосича в НБА, Де Коло на лавку». Реакция болельщиков на поражение ЦСКА«Советский спорт» собрал самые интересные комментарии болельщиков по итогам полуфинала Евролиги, в котором ЦСКА проиграл «Олимпиакосу»ЦСКА уступил «Олимпиакосу», Кононов сменит Рахимова в «Тереке», «Тосно» допустили к участию РФПЛ. Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.
Футбол
Игуаин признан лучшим игроком «Ювентуса» в нынешнем сезоне
Футбол
Вальбуэна может стать игроком «Фенербахче»
Футбол
Роналдиньо: Кубок конфедераций даже более важен, чем ЧМ
Футбол
Роналдиньо: На Кубке конфедераций буду болеть, чтобы сборная России хорошо себя показала
все новости
Олимпиакос
Олимпиакоскалендарьстатистика
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Желько Обрадович
Желько Обрадовичвсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости