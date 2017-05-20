Вячеслав Малафеев: Если сборная России переборет саму себя – можно обыгрывать любого соперника

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафевв поделился мнением о предстоящем выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

- Нет сожаления, что чуть-чуть рано закончили?

- Думал об этом как-то давно. Конечно, Кубок конфедераций и чемпионат мира - это замечательные события. Я 17 лет был в футболе, играл на трех Евро, а тут чемпионат мира дома - побывать хотя бы в качестве запасного игрока или играющего тренера. К сожалению, такая судьба. Будем двигаться, болеть, переживать.

- Самая сильная команда, с которой сборной России предстоит играть?

- Отвечу странно - самим с собой. Если себя перебороть в качестве соперника - можно обыгрывать любую сборную: Португалии, Германии. Нужно играть со всеми на равных, тогда можно добиться максимальных результатов. Каждый матч будет сложен. В футболе возможно все. Мы выигрывали Кубок УЕФА, и никто не верил в нас. Мы играли с сильнейшими командами Европы, и все-таки добились этого результата. Как бы мы не ненавидели наших футболистов - нужно за них болеть. Всегда есть шанс. Самое главное - желание. При большом желании возможно все, - приводит слова Малафеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

Малафеев назначен послом ЧМ-2018

