«СКА-Хабаровск» упустил победу над «Тамбовом», но пробился в стыковые матчи за выход в РФПЛ
Матч последнего,
38-го тура первенства ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Тамбовом» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
Хозяева забили два мяча усилиями Александра Черевко и Руслана Коряна, который забил с пенальти. «Тамбов» отыгрался после голов Дениса Дорожкина и Валерия Сорокина.
Тем не менее, «СКА-Хабаровск» удержал четвертое место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. В активе у команды 59 очков. «Тамбов» с 57 очками остался на пятом месте.
ФНЛ
38-й тур
Матч
СКА-Хабаровск - Тамбов - 2:2 (1:0)2-й тайм
Голы
Черевко 14 (1:0). Корян 50 (2:0 - пен.). Дорожкин 60 (2:1). Сорокин 64 (2:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Дедечко, Черевко, Димидко, Карасёв, Никифоров, Корян, Казанков, Лескано
Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Михалёв, Быстров, Шляков, Трусевич, Чернышов (Сорокин, 25), Мурнин, Шевчук, Делькин, Дорожкин
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
20 мая 12:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция