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«СКА-Хабаровск» упустил победу над «Тамбовом», но пробился в стыковые матчи за выход в РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Тамбовом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

Хозяева забили два мяча усилиями Александра Черевко и Руслана Коряна, который забил с пенальти. «Тамбов» отыгрался после голов Дениса Дорожкина и Валерия Сорокина.

Тем не менее, «СКА-Хабаровск» удержал четвертое место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. В активе у команды 59 очков. «Тамбов» с 57 очками остался на пятом месте.

ФНЛ

38-й тур

Матч

СКА-Хабаровск - Тамбов - 2:2 (1:0)

2-й тайм

Голы

Черевко 14 (1:0). Корян 50 (2:0 - пен.). Дорожкин 60 (2:1). Сорокин 64 (2:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Дедечко, Черевко, Димидко, Карасёв, Никифоров, Корян, Казанков, Лескано

Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Михалёв, Быстров, Шляков, Трусевич, Чернышов (Сорокин, 25), Мурнин, Шевчук, Делькин, Дорожкин

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

20 мая 12:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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