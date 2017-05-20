«СКА-Хабаровск» упустил победу над «Тамбовом», но пробился в стыковые матчи за выход в РФПЛ

Матч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Тамбовом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

Хозяева забили два мяча усилиями Александра Черевко и Руслана Коряна, который забил с пенальти. «Тамбов» отыгрался после голов Дениса Дорожкина и Валерия Сорокина.

Тем не менее, «СКА-Хабаровск» удержал четвертое место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. В активе у команды 59 очков. «Тамбов» с 57 очками остался на пятом месте.

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38-й тур